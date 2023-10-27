Жота: «Уверены, что «Ливерпуль» в следующем туре сможет выйти в плей-офф»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу над «Тулузой» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это была очень хорошая победа. Мы забили быстрый гол, что всегда помогает. После этого «Ливерпуль» контролировал игру, поэтому сейчас мы очень довольны тремя очками. Вышедшие на замену игроки тоже выступили очень хорошо, в том числе и молодежь. 9 очков в 3 матчах — таков был план. Мы можем в следующей игре выйти в плей-офф, что и было нашей целью в начале сезона. Это то, что мы хотим сделать, и мы уверены, что сможем этого достичь», — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.