Голы Пакеты, Эйкрема, Бове и Бонифаса претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 26 октября, были сыграны матчи 3-го тура группового турнира.
В голосовании участвуют голы, которые забили Лукас Пакета («Вест Хэм»), Магнус Вольфф Эйкрем («Мольде»), Эдоардо Бове («Рома») и Виктор Бонифас («Байер»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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