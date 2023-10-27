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27 октября, 01:12

Голы Пакеты, Эйкрема, Бове и Бонифаса претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 26 октября, были сыграны матчи 3-го тура группового турнира.

В голосовании участвуют голы, которые забили Лукас Пакета («Вест Хэм»), Магнус Вольфф Эйкрем («Мольде»), Эдоардо Бове («Рома») и Виктор Бонифас («Байер»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
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ФК Байер
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Мольде
ФК Рома
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