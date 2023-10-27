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27 октября, 00:50

«Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Андрей Лунев в матче «Байер» — «Карабах».
Фото Global Look Press
Рассказываем о главных матчах 3-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Марсель» первый, «Аякс» тонет

Группа В

Лига Европы. Группа B
26 окт, 19:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
АЕК

На марсельском «Велодроме» часто бывает слишком жарко, но в этот раз никаких фанатских дебошей ждать не пришлось. Все дело в давней дружбе фанатов «Марселя» и АЕК, которые даже устроили совместный перформанс. Однако на поле друзей не бывает, и греки были недовольны решением судьи засчитать гол Витиньи. По мнению афинян, замыкавший прострел Клосса португалец толкнул Виду, однако ВАР ничего противозаконного не увидел. Зато чуть позже был подтвержден очевидный офсайд у так и не восстановившего равновесие бывшего вингера ЦСКА Цубера.

Казалось, гостям помогли замены, после которых на поле появились еще два поигравших в РПЛ футболиста — Понсе и Мохаммади. АЕК отыгрался, однако все испортил голкипер Станкович. Подарив мяч Витинье, он снес его с ног, что обернулось красной карточкой и переломным пенальти. А второй 11-метровый фактически подвел в игре черту. После этого уже было понятно, что «Марсель» сместил поверженного соперника с первого места в одной из самых интригующих групп. На втором месте теперь «Брайтон», отпраздновавший первую еврокубковую победу над продолжающим падение «Аяксом».

Лига Европы. Группа B
26 окт, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:0
Аякс

Группа B

И

В

Н

П

М

О

1. Марсель

3

1

2

0

8-6

5

2. АЕК

3

1

1

1

5-6

4

3. Брайтон

3

1

1

1

6-5

4

4. Аякс

3

0

2

1

4-6

2

9 ноября. Аякс — Брайтон, АЕК — Марсель.

Поражение без Кокорина

Группа С

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис
Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:0
Рейнджерс

Пропустив из-за недомогания последний матч кипрского чемпионата, Александр Кокорин в среду возобновил тренировки в общей группе, но остался вне заявки на игру с «Бетисом». Фаворит же здесь был очевиден, несмотря на смешанный состав, и после перерыва испанцы подтвердили свой статус, усилив давление. Правда, голу севильцев, когда Айосе Перес добил мяч в сетку после двух попаданий в перекладину, предшествовал эпизод, в котором на выручку гостям пришла штанга.

Еще раз каркас ворот оказался в пользу команды Мануэля Пеллегрини в концовке, и в том числе удача обеспечила «Бетису» единоличное лидерство на турнирном экваторе. Ну а на руку «Арису» оказалась ничья «Спарты» и «Рейнджерс», который возглавил уволенный в межсезонье из «Монако» Филипп Клеман. Конкуренты опережают киприотов всего на одно очко, что оставляет им шансы на выход из группы. Что касается игры в Праге, то в первом тайме чехи могли забить два-три гола, а в концовке их спас голкипер, сумевший перевести в перекладину хлесткий удар Данилу.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Бетис

2

2

0

1

3-2

6

2. Спарта Пр

3

1

1

1

4-4

4

3. Рейнджерс

3

1

1

1

2-2

4

4. Арис Л

3

1

0

2

4-5

3

9 ноября. Бетис — Арис Л, Рейнджерс — Спарта Пр.

Миранчук на лавке

Группа D

Лига Европы. Группа D
26 окт, 19:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
2:2
Аталанта

Не сыграл в четверг и Алексей Миранчук, хотя казалось, что Джан Пьеро Гасперини даст российскому полузащитнику шанс после того, как тот провел второй тайм в последнем туре серии А. Так что в роли зрителя наш легионер наблюдал за очень парадоксальной для «Аталанты» игрой. Самими собой бергамаски были на отрезке, когда два гола Муриэля превратили 0:1 в 2:1. Но как начался матч с гола после досадного рикошета от Рафаэла Толои, так и закончился пенальти на ровном месте, который был назначен после попадания в руку защитнику гостей. «Штурму» нужно отдать должное — лидер чемпионата Австрии спас игру, почти на целый тайм оставшись в меньшинстве после второй желтой карточки своего капитана Хирлендера.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Аталанта

3

2

1

0

6-3

7

2. Спортинг Л

3

1

1

1

4-4

4

3. Штурм

3

1

1

1

4-4

4

4. Ракув

3

0

0

3

1-4

1

9 ноября. Аталанта — Штурм, Спортинг Л — Ракув.

Группа Н

Лига Европы. Группа H
26 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:1
Карабах

Андрей Лунев вернулся в Леверкузен, где его карьера не заладилась, и российскому голкиперу можно было только посочувствовать. «Байер» сейчас в сумасшедшей форме, и «Карабах» не стал для команды Хаби Алонсо серьезным препятствием на пути к очередной победе. Два из трех голов в первом тайме леверкузенцы забили из позиций, которые принято называть убойными. А отразить хлесткий удар Бонифаса можно было скорее теоретически. И это еще Луневу повезло, когда с нескольких метров мяч был направлен в перекладину.

Что до пропущенного «Байером» гола, то это несчастный случай. Опытный Джака вроде бы контролировал мяч в своей штрафной, а в итоге на ровном месте «привез» пенальти. Но это был лишь эпизод на фоне тотального доминирования лидера чемпионата Германии. А что такое левая нога Алекса Гримальдо — лишний раз говорить не надо. Испанский защитник едва не оформил хет-трик, но его фирменный штрафной завершился попаданием в каркас ворот. Луневу же можно поставить в вину только один гол, когда он отбил мяч перед собой точно на ногу защитнику Тапсоба.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. Байер

3

3

0

0

11-2

9

2. Карабах

3

2

0

1

3-5

6

3. Мольде

3

1

0

2

6-4

3

4. Хеккен

3

0

0

3

1-10

0

9 ноября. Карабах — Байер, Хеккен — Мольде

Щедрый Александр-Арнолд

Группа Е

Лига Европы. Группа E
26 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:1
Тулуза

«Ливерпуль» продолжает радовать своих болельщиков в играх непривычного для «Энфилда» турнира. Даже пропущенный гол от лучшего снайпера «Тулузы» Даллинги после провала обороны — в пользу зрелищности. Тем более подобные ляпы с лихвой компенсировала активность в атаке, где тон задал сольный проход Диогу Жоты. У португальца невероятный КПД в Лиге Европы — 8 голов в последних семи матчах при четырех выходах в старте.

А у японца Эндо — первый успех после перехода в «Ливерпуль». За отличную подачу он должен поблагодарить Александра-Арнолда. С передач этого защитника счет своим голам за мерсисайдцев открывали Эндо, Гакпо, Собослаи и Гравенберх! Последний сегодня отличился в забавной ситуации — после невероятного промаха Нуньеса. Уже забивший ранее уругваец обвел голкипера, но ухитрился попасть не в пустые ворота, а в штангу. Отскок же оказался в пользу Гравенберха. Уже в следующем туре команда Юргена Клоппа может оформить пропуск в плей-офф.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

3

3

0

0

10-2

9

2. Юнион

3

1

1

1

3-4

4

3. Тулуза

3

1

1

1

3-6

4

4. ЛАСК

3

0

0

3

2-6

0

9 ноября. ЛАСК — Юнион, Тулуза — Ливерпуль.

Пилипчук был близок к волевой победе

Группа G

Лига Европы. Группа G
26 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Славия Пр
Лига Европы. Группа G
26 окт, 22:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
1:1
Серветт Ж

На римском «Олимпико» болельщики еще в первом тайме увидели два примечательных события. Одно — привычное, ведь классно выстреливший в ближний верхний угол Лукаку продлил свою серию результативных матчей в Лиге Европы до 14 игр. Событие номер два — уникальное. Красивый обводящий удар Бове в дальний верхний угол состоялся на 43-й секунде. Это самый ранний гол «Ромы» во втором по статусу еврокубке, а прежний рекорд принадлежал Мхитаряну (57 секунд).

Команда Жозе Моуринью явно набрала ход, выиграв пять последних матчей с учетом всех турниров, а в Лиге Европы «Рома» выиграла у «Славии» спор за первое место. Что касается тех, кто в этой группе может утешиться проходом в плей-офф Лиги конференций, то Роман Пилипчук едва не одержал волевую победу во главе «Шерифа». Команда бывшего тренера «Спартака» отыгралась в концовке, а в компенсированное время упустила отличный момент.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Рома

3

3

0

0

8-1

9

2. Славия Пр

3

2

0

1

8-2

6

3. Серветт

3

0

1

2

1-7

1

4. Шериф

3

0

1

2

2-9

1

9 ноября. Серветт — Шериф, Славия Пр — Рома.

Лига конференций: Хайкину забил свой

Группа С

Лига конференций. Группа C
26 окт, 19:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Балкани
1:2
Астана

Главный тренер «Астаны» Аркадий Бабаян назвал игру в Албании определяющей и выразил надежду, что в сравнении с первыми турами его команда не будет допускать много ошибок. Таких, которые позволяют сопернику отыграться всего через минуты после того, как Эбонг вывел на ударную позицию Оганесяна. В итоге казахстанцы даже толком не успели порадоваться, позволив сопернику без сопротивления пробить головой из центра штрафной.

Однако ключевое слово в словах Бабаяна об ошибках — «много». А с этим астанинцы справились и заставили соперника допускать просчеты. Во второй раз это удалось после отличной подачи углового, которую завершил головой вогнавший мяч под перекладину Бейсебеков. Этот гол стал победным и оставил «Астану» в числе претендентов на выход из группы. Тем не менее даже после победы Бабаян раскритиковал судейство.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Виктория Пл

3

3

0

0

4-1

9

2. Динамо З

3

1

0

2

5-4

3

3. Балкани

3

1

0

2

3-3

3

4. Астана

3

1

0

2

4-8

3

9 ноября. Виктория Пл — Динамо З, Астана — Балкани.

Группа D

Лига конференций. Группа D
26 окт, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:1
Бешикташ

«Буде-Глимт» поднялся на второе место, отправив «Бешикташ» в подвал таблицы, а Никита Хайкин провел очень качественный матч. При счете 0:0, когда норвежцы упустили несколько верных моментов, российский голкипер спас свою команду. Это явно вдохновило полевых игроков, и Гренбак с добивания открыл счет, а по ходу второго тайма «Буде» увеличил преимущество в фирменной быстрой атаке. Поставить Хайкина в тупик смог только отправивший мяч в собственные ворота головой капитан хозяев Мое.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Брюгге

3

2

1

0

5-2

7

2. Буде Глимт

3

1

1

1

3-2

4

3. Лугано

3

1

1

1

4-5

4

4. Бешикташ

3

0

1

2

4-7

1

9 ноября. Брюгге — Лугано, Бешикташ — Буде Глимт.

Группа G

Лига конференций. Группа G
26 окт, 22:00. Pittodrie Stadium (Абердин)
Абердин
2:3
ПАОК

В конце августа Магомед Оздоев не получил британскую визу и пропустил матч отборочного раунда с «Хартсом». В этот раз российскому полузащитнику все же удалось добраться до Шотландии, однако игру он начал на скамейке запасных. В Лиге конференций его игровое время дозируется, тогда как в греческом чемпионате Оздоев — стабильный игрок стартового состава. Так, в воскресенье два его гола принесли ПАОК победу над «Атромитосом» (2:0).

В Эдинбурге Магомеду и другим лидерам пришлось выступать в роли спасателей, ведь после часа игры «Двуглавые орлы» проигрывали девятой команде Шотландии со счетом 0:2. Камбэк начался с гола Десподова, продолжился выстрелом опытного Виейриньи в ближний угол, а завершился вмешательством в игру ВАР. На повторе же было четко видно, что соперник наступил на ногу Оздоеву в штрафной, и еще один лидер гостей — Шваб — обеспечил в Салониках праздник. Но нельзя не похвалить и вратаря ПАОК, который при счете 2:2 невероятным образом на линии ворот остановил удар в упор ногой.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. ПАОК

3

3

0

0

8-5

9

2. Айнтрахт Ф

3

2

0

1

9-3

6

3. Абердин

3

0

1

2

4-6

1

4. ХИК

3

0

1

2

3-10

1

9 ноября. ПАОК — Абердин, ХИК — Айнтрахт Ф.

Статистика дня

1-ю победу в основной стадии еврокубков Фарерам принес «Клаксвик». Команда из города с населением 5000 человек.

2-м итальянцем после экс-баварца Луки Тони, сделавшим хет-трик в еврокубках за немецкий клуб, стал полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо.

3-й раз АЗ пропустил не менее четырех мячей в домашнем еврокубковом матче. До сегодняшнего унижения «Астон Виллой» (1:4) голландцы пострадали в играх с «Анжи» (0:5) и «Лионом» (1:4).

3 матча провел в Польше «Спортинг» и ни одного не выиграл (=2-1).

5 домашних еврокубковых матчей «Фенербахче» забивает не менее трех мячей, что стало новым рекордом турецких клубов.

17 матчей не проигрывал в еврокубках «Вест Хэм». Лондонцы уступали «Олимпиакосу», который в Лиге Европы добыл первую победу в десяти встречах.

31 год «Айнтрахт» не побеждал в еврокубках с перевесом в четыре мяча.

Андрей Лунев
ФК Арис (Лимасол)
ФК Астана
ФК Аталанта
ФК Аякс
ФК Байер
ФК Бетис
ФК Бешикташ
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК ПАОК
ФК Рома
ФК Спарта (Прага)
ФК Шериф (Тирасполь)
7
13
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