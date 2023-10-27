«Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
«Марсель» первый, «Аякс» тонет
Группа В
На марсельском «Велодроме» часто бывает слишком жарко, но в этот раз никаких фанатских дебошей ждать не пришлось. Все дело в давней дружбе фанатов «Марселя» и АЕК, которые даже устроили совместный перформанс. Однако на поле друзей не бывает, и греки были недовольны решением судьи засчитать гол Витиньи. По мнению афинян, замыкавший прострел Клосса португалец толкнул Виду, однако ВАР ничего противозаконного не увидел. Зато чуть позже был подтвержден очевидный офсайд у так и не восстановившего равновесие бывшего вингера ЦСКА Цубера.
Казалось, гостям помогли замены, после которых на поле появились еще два поигравших в РПЛ футболиста — Понсе и Мохаммади. АЕК отыгрался, однако все испортил голкипер Станкович. Подарив мяч Витинье, он снес его с ног, что обернулось красной карточкой и переломным пенальти. А второй 11-метровый фактически подвел в игре черту. После этого уже было понятно, что «Марсель» сместил поверженного соперника с первого места в одной из самых интригующих групп. На втором месте теперь «Брайтон», отпраздновавший первую еврокубковую победу над продолжающим падение «Аяксом».
Группа B
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Марсель
|
3
|
1
|
2
|
0
|
8-6
|
5
|
2. АЕК
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
3. Брайтон
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6-5
|
4
|
4. Аякс
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-6
|
2
9 ноября. Аякс — Брайтон, АЕК — Марсель.
Поражение без Кокорина
Группа С
Пропустив из-за недомогания последний матч кипрского чемпионата, Александр Кокорин в среду возобновил тренировки в общей группе, но остался вне заявки на игру с «Бетисом». Фаворит же здесь был очевиден, несмотря на смешанный состав, и после перерыва испанцы подтвердили свой статус, усилив давление. Правда, голу севильцев, когда Айосе Перес добил мяч в сетку после двух попаданий в перекладину, предшествовал эпизод, в котором на выручку гостям пришла штанга.
Еще раз каркас ворот оказался в пользу команды Мануэля Пеллегрини в концовке, и в том числе удача обеспечила «Бетису» единоличное лидерство на турнирном экваторе. Ну а на руку «Арису» оказалась ничья «Спарты» и «Рейнджерс», который возглавил уволенный в межсезонье из «Монако» Филипп Клеман. Конкуренты опережают киприотов всего на одно очко, что оставляет им шансы на выход из группы. Что касается игры в Праге, то в первом тайме чехи могли забить два-три гола, а в концовке их спас голкипер, сумевший перевести в перекладину хлесткий удар Данилу.
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бетис
|
2
|
2
|
0
|
1
|
3-2
|
6
|
2. Спарта Пр
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
3. Рейнджерс
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
4
|
4. Арис Л
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-5
|
3
9 ноября. Бетис — Арис Л, Рейнджерс — Спарта Пр.
Миранчук на лавке
Группа D
Не сыграл в четверг и Алексей Миранчук, хотя казалось, что Джан Пьеро Гасперини даст российскому полузащитнику шанс после того, как тот провел второй тайм в последнем туре серии А. Так что в роли зрителя наш легионер наблюдал за очень парадоксальной для «Аталанты» игрой. Самими собой бергамаски были на отрезке, когда два гола Муриэля превратили 0:1 в 2:1. Но как начался матч с гола после досадного рикошета от Рафаэла Толои, так и закончился пенальти на ровном месте, который был назначен после попадания в руку защитнику гостей. «Штурму» нужно отдать должное — лидер чемпионата Австрии спас игру, почти на целый тайм оставшись в меньшинстве после второй желтой карточки своего капитана Хирлендера.
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Аталанта
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-3
|
7
|
2. Спортинг Л
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
3. Штурм
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
4. Ракув
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-4
|
1
9 ноября. Аталанта — Штурм, Спортинг Л — Ракув.
Группа Н
Андрей Лунев вернулся в Леверкузен, где его карьера не заладилась, и российскому голкиперу можно было только посочувствовать. «Байер» сейчас в сумасшедшей форме, и «Карабах» не стал для команды Хаби Алонсо серьезным препятствием на пути к очередной победе. Два из трех голов в первом тайме леверкузенцы забили из позиций, которые принято называть убойными. А отразить хлесткий удар Бонифаса можно было скорее теоретически. И это еще Луневу повезло, когда с нескольких метров мяч был направлен в перекладину.
Что до пропущенного «Байером» гола, то это несчастный случай. Опытный Джака вроде бы контролировал мяч в своей штрафной, а в итоге на ровном месте «привез» пенальти. Но это был лишь эпизод на фоне тотального доминирования лидера чемпионата Германии. А что такое левая нога Алекса Гримальдо — лишний раз говорить не надо. Испанский защитник едва не оформил хет-трик, но его фирменный штрафной завершился попаданием в каркас ворот. Луневу же можно поставить в вину только один гол, когда он отбил мяч перед собой точно на ногу защитнику Тапсоба.
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Байер
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-2
|
9
|
2. Карабах
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3-5
|
6
|
3. Мольде
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-4
|
3
|
4. Хеккен
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-10
|
0
9 ноября. Карабах — Байер, Хеккен — Мольде
Щедрый Александр-Арнолд
Группа Е
«Ливерпуль» продолжает радовать своих болельщиков в играх непривычного для «Энфилда» турнира. Даже пропущенный гол от лучшего снайпера «Тулузы» Даллинги после провала обороны — в пользу зрелищности. Тем более подобные ляпы с лихвой компенсировала активность в атаке, где тон задал сольный проход Диогу Жоты. У португальца невероятный КПД в Лиге Европы — 8 голов в последних семи матчах при четырех выходах в старте.
А у японца Эндо — первый успех после перехода в «Ливерпуль». За отличную подачу он должен поблагодарить Александра-Арнолда. С передач этого защитника счет своим голам за мерсисайдцев открывали Эндо, Гакпо, Собослаи и Гравенберх! Последний сегодня отличился в забавной ситуации — после невероятного промаха Нуньеса. Уже забивший ранее уругваец обвел голкипера, но ухитрился попасть не в пустые ворота, а в штангу. Отскок же оказался в пользу Гравенберха. Уже в следующем туре команда Юргена Клоппа может оформить пропуск в плей-офф.
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ливерпуль
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-2
|
9
|
2. Юнион
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-4
|
4
|
3. Тулуза
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-6
|
4
|
4. ЛАСК
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-6
|
0
9 ноября. ЛАСК — Юнион, Тулуза — Ливерпуль.
Пилипчук был близок к волевой победе
Группа G
На римском «Олимпико» болельщики еще в первом тайме увидели два примечательных события. Одно — привычное, ведь классно выстреливший в ближний верхний угол Лукаку продлил свою серию результативных матчей в Лиге Европы до 14 игр. Событие номер два — уникальное. Красивый обводящий удар Бове в дальний верхний угол состоялся на 43-й секунде. Это самый ранний гол «Ромы» во втором по статусу еврокубке, а прежний рекорд принадлежал Мхитаряну (57 секунд).
Команда Жозе Моуринью явно набрала ход, выиграв пять последних матчей с учетом всех турниров, а в Лиге Европы «Рома» выиграла у «Славии» спор за первое место. Что касается тех, кто в этой группе может утешиться проходом в плей-офф Лиги конференций, то Роман Пилипчук едва не одержал волевую победу во главе «Шерифа». Команда бывшего тренера «Спартака» отыгралась в концовке, а в компенсированное время упустила отличный момент.
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Рома
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-1
|
9
|
2. Славия Пр
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-2
|
6
|
3. Серветт
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-7
|
1
|
4. Шериф
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-9
|
1
9 ноября. Серветт — Шериф, Славия Пр — Рома.
Лига конференций: Хайкину забил свой
Группа С
Главный тренер «Астаны» Аркадий Бабаян назвал игру в Албании определяющей и выразил надежду, что в сравнении с первыми турами его команда не будет допускать много ошибок. Таких, которые позволяют сопернику отыграться всего через минуты после того, как Эбонг вывел на ударную позицию Оганесяна. В итоге казахстанцы даже толком не успели порадоваться, позволив сопернику без сопротивления пробить головой из центра штрафной.
Однако ключевое слово в словах Бабаяна об ошибках — «много». А с этим астанинцы справились и заставили соперника допускать просчеты. Во второй раз это удалось после отличной подачи углового, которую завершил головой вогнавший мяч под перекладину Бейсебеков. Этот гол стал победным и оставил «Астану» в числе претендентов на выход из группы. Тем не менее даже после победы Бабаян раскритиковал судейство.
Группа С
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Виктория Пл
|
3
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
2. Динамо З
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-4
|
3
|
3. Балкани
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-3
|
3
|
4. Астана
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-8
|
3
9 ноября. Виктория Пл — Динамо З, Астана — Балкани.
Группа D
«Буде-Глимт» поднялся на второе место, отправив «Бешикташ» в подвал таблицы, а Никита Хайкин провел очень качественный матч. При счете 0:0, когда норвежцы упустили несколько верных моментов, российский голкипер спас свою команду. Это явно вдохновило полевых игроков, и Гренбак с добивания открыл счет, а по ходу второго тайма «Буде» увеличил преимущество в фирменной быстрой атаке. Поставить Хайкина в тупик смог только отправивший мяч в собственные ворота головой капитан хозяев Мое.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Брюгге
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-2
|
7
|
2. Буде Глимт
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-2
|
4
|
3. Лугано
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-5
|
4
|
4. Бешикташ
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4-7
|
1
9 ноября. Брюгге — Лугано, Бешикташ — Буде Глимт.
Группа G
В конце августа Магомед Оздоев не получил британскую визу и пропустил матч отборочного раунда с «Хартсом». В этот раз российскому полузащитнику все же удалось добраться до Шотландии, однако игру он начал на скамейке запасных. В Лиге конференций его игровое время дозируется, тогда как в греческом чемпионате Оздоев — стабильный игрок стартового состава. Так, в воскресенье два его гола принесли ПАОК победу над «Атромитосом» (2:0).
В Эдинбурге Магомеду и другим лидерам пришлось выступать в роли спасателей, ведь после часа игры «Двуглавые орлы» проигрывали девятой команде Шотландии со счетом 0:2. Камбэк начался с гола Десподова, продолжился выстрелом опытного Виейриньи в ближний угол, а завершился вмешательством в игру ВАР. На повторе же было четко видно, что соперник наступил на ногу Оздоеву в штрафной, и еще один лидер гостей — Шваб — обеспечил в Салониках праздник. Но нельзя не похвалить и вратаря ПАОК, который при счете 2:2 невероятным образом на линии ворот остановил удар в упор ногой.
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ПАОК
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-5
|
9
|
2. Айнтрахт Ф
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9-3
|
6
|
3. Абердин
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4-6
|
1
|
4. ХИК
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-10
|
1
9 ноября. ПАОК — Абердин, ХИК — Айнтрахт Ф.
Статистика дня
1-ю победу в основной стадии еврокубков Фарерам принес «Клаксвик». Команда из города с населением 5000 человек.
2-м итальянцем после экс-баварца Луки Тони, сделавшим хет-трик в еврокубках за немецкий клуб, стал полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо.
3-й раз АЗ пропустил не менее четырех мячей в домашнем еврокубковом матче. До сегодняшнего унижения «Астон Виллой» (1:4) голландцы пострадали в играх с «Анжи» (0:5) и «Лионом» (1:4).
3 матча провел в Польше «Спортинг» и ни одного не выиграл (=2-1).
5 домашних еврокубковых матчей «Фенербахче» забивает не менее трех мячей, что стало новым рекордом турецких клубов.
17 матчей не проигрывал в еврокубках «Вест Хэм». Лондонцы уступали «Олимпиакосу», который в Лиге Европы добыл первую победу в десяти встречах.
31 год «Айнтрахт» не побеждал в еврокубках с перевесом в четыре мяча.