Клопп раскритиковал Дешама за вызов Конате в сборную Франции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему защитник Ибраима Конате не сыграл против «Тулузы» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мне нравится в Ибу абсолютно все, но проблема в том, что у него было несколько травм. Месье Дешам заставил его сыграть 90 и 87 минут в последних двух матчах сборной Франции, поэтому мы дали ему немного отдохнуть. Он мог бы сыграть и сегодня вечером, но ему также предстоит сыграть в воскресенье. Господин Дешам, именно так мы даем отдыхать футболистам, а не три минуты», — цитирует RMC Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.