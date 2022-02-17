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Сегодня, 22:35

«Зенит» дома проиграл «Бетису» в матче Лиги Европы

Евгений Петров
Корреспондент
Артем Дзюба (справа) и Алекс Морено.
Фото Reuters

«Зенит» уступил «Бетису» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

К 18-й минуте гости вели 2:0. Отличились Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. «Зенит» смог сравнять результат. Артем Дзюба отыграл один мяч на 25-й минуте, а еще через три минуты забил Малком.

Еще в первом тайме испанский клуб забил в третий раз. Гол в активе Андреса Гуардадо. Во втором тайме голов не было. За «Зенит» дебютировали Юри Алберту и Иван Сергеев, которые вышли на замену.

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88 ) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46 ) Ракицкий (Мостовой, 46 ) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65 ) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73 )
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7, Барриос 90  -  Тельо 75
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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