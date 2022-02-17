«Зенит» дома проиграл «Бетису» в матче Лиги Европы

«Зенит» уступил «Бетису» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

К 18-й минуте гости вели 2:0. Отличились Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. «Зенит» смог сравнять результат. Артем Дзюба отыграл один мяч на 25-й минуте, а еще через три минуты забил Малком.

Еще в первом тайме испанский клуб забил в третий раз. Гол в активе Андреса Гуардадо. Во втором тайме голов не было. За «Зенит» дебютировали Юри Алберту и Иван Сергеев, которые вышли на замену.

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.