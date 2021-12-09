В конце матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1) арбитр Матей Юг после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи ошибочно наказал спартаковца Самюэля Жиго 11-метровым ударом.

Действия защитника красно-белых не послужили причиной падения игрока польской команды.

Судья решил иначе, но пенальти в итоге не был реализован.