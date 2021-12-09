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Судейство

«Легия» — «Спартак»: судья не смог отобрать у красно-белых первое место, пенальти назначен ошибочно

22:50
Арбитр Матей Юг. Фото Reuters
Арбитр Матей Юг. Фото Reuters
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В конце матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1) арбитр Матей Юг после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи ошибочно наказал спартаковца Самюэля Жиго 11-метровым ударом.

Действия защитника красно-белых не послужили причиной падения игрока польской команды.

Судья решил иначе, но пенальти в итоге не был реализован.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»