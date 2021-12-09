«Легия» — «Спартак»: судья не смог отобрать у красно-белых первое место, пенальти назначен ошибочно
22:50
В конце матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1) арбитр Матей Юг после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи ошибочно наказал спартаковца Самюэля Жиго 11-метровым ударом.
Действия защитника красно-белых не послужили причиной падения игрока польской команды.
Судья решил иначе, но пенальти в итоге не был реализован.
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