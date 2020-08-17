Яссин Буну о победе над «МЮ»: «Мы играли умно и в трудные моменты были сильными»
03:00
Голкипер «Севильи» Яссин Буну поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.
«Я очень рад, потому что мы знаем, что «МЮ» — большой клуб, — цитирует Буну официальный сайт УЕФА. — Теперь сосредоточимся на финале. Мы играли умно и в трудные моменты были сильными. Когда им было непросто, мы забили. У этой команды нет нехватки мотивации. Впереди у нас прекрасный финал».
В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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