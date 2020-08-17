Яссин Буну о победе над «МЮ»: «Мы играли умно и в трудные моменты были сильными»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Я очень рад, потому что мы знаем, что «МЮ» — большой клуб, — цитирует Буну официальный сайт УЕФА. — Теперь сосредоточимся на финале. Мы играли умно и в трудные моменты были сильными. Когда им было непросто, мы забили. У этой команды нет нехватки мотивации. Впереди у нас прекрасный финал».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».