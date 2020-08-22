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«Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив». Банега — о победе в Лиге Европы и уходе из «Севильи»

01:57
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Полузащитник «Севильи» Эвер Банега подвел итоги победы в финале Лиги Европы над «Интером» (3:2), а также поделился мнением об уходе из клуба.

— Когда я сбавил обороты, Лопетеги практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьешься, — приводит слова Банеги официальный сайт УЕФА. — Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь — время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города.

Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты.

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