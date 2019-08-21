По данным «СЭ», ясность с трансляцией встречи 4-го отборочного раунда Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком», которая состоится в Португалии в четверг в 21.45 (мск), скорее всего, наступит сегодня.

Телеканал «Матч ТВ» находится в активной стадии переговоров с португальским клубом, обладающим на этой стадии турнира правами на показ (их делегировал УЕФА). Не исключено, что стороны решат вопрос и российские зрители увидят игру красно-белых.

Напомним, что сейчас в сетке вещания «Матч ТВ» на время начала встречи значится следующая запись: «Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция». (Вячеслав Короткин)