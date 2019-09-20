«Во втором тайме залетело все». Форвард «Лудогорца» Лукоки — о разгромной победе над ЦСКА
10:45
Нападающий «Лудогорца» Йоди Лукоки после разгромной домашней победы над ЦСКА (1:5) в 1-м туре группового турнира Лиги Европы отметил, что в первом тайме его команда забыла, как забивать голы.
— Если судить по результату, то может показаться, что это была легкая игра, но все оказалось так уж и просто, — цитирует Topsport.bg — ЦСКА — очень хорошая команда. Мы забыли, как забивать голы, но во втором тайме залетело все.
Получился хороший матч с небольшой разницей в двух таймах. Наш тренер был убежден, что мы сможем переломить ход игры и забьем три гола за очень короткое время.
Победа позволила «Лудогорцу» стать лидером группы H с тремя очками.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур