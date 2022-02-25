Петржела: «Не нужно винить судейство, «Зенит» сам виноват в поражении»

Петржела считает, что «Зенит» сам виноват в поражении от «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче против «Бетиса» (0:0).

«Очень обидный вылет получился. Я расстроен тем, что «Зенит» играл в качественный, но не прошел дальше. Правильно ли отменили гол? Не нужно винить судейство, оно тут не причем. Гол в ворота «Бетиса» был отменен правильно. Ерохин явно наступил защитнику на ногу. «Зенит» сам виноват в поражении сегодня. Всегда нужно смотреть на свою игру, а не искать какие-то оправдания. Выход в плей-офф еврокубков — достойный результат, но нужно двигаться дальше, ставить перед собой новые цели. Думаю, что в следующем сезоне «Зенит» добьется большего», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» не прошел в 1/8 финала ЛЕ, так как в первом матче «Бетис» обыграл питерский клуб со счетом 3:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. На турнире из российских клубов остался только «Спартак».