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Сегодня, 01:26

Рейтинг УЕФА: Россия осталась десятой, догнать Шотландию не удалось

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты «Зенита» в матче с «Бетисом».
Фото AFP

«Зенит» уступил «Бетису» по итогам двух матчей 1/16 финала Лиги Европы (2:3 и 0:0). Но в четверг принес одно очко и 0,2 балла в рейтинг России. К сожалению, этого не хватило, чтобы догнать шотландцев и вернуть девятое место.

Наши конкуренты после ничьей «Рейнджерс» с дортмундской «Боруссией» (2:2) по итогам последних пяти сезонов набрали 34,7 балла. У российских клубов — 34,482 балла.

Полная таблица коэффициентов УЕФА здесь.

Футбол
ФК Зенит
4
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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