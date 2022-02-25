Рейтинг УЕФА: Россия осталась десятой, догнать Шотландию не удалось

«Зенит» уступил «Бетису» по итогам двух матчей 1/16 финала Лиги Европы (2:3 и 0:0). Но в четверг принес одно очко и 0,2 балла в рейтинг России. К сожалению, этого не хватило, чтобы догнать шотландцев и вернуть девятое место.

Наши конкуренты после ничьей «Рейнджерс» с дортмундской «Боруссией» (2:2) по итогам последних пяти сезонов набрали 34,7 балла. У российских клубов — 34,482 балла.

Полная таблица коэффициентов УЕФА здесь.