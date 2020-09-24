«Виктория» разгромила «Сеннерйюск» в Лиге Европы

Чешская «Виктория» крупно обыграла «Сеннерйюск» в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В четвертом отборочном раунде «Виктории» предстоит матч с победителем противостояния «Хапоэля» из Беэр-Шевы и «Мотеруэллом».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Виктория» (Чехия) — «Сеннерйюск» (Дания) — 3:0 (2:0)

Голы: Ондрашек, 35 — с пенальти (1:0). Ба Луа, 41 (2:0). Качер, 51 (3:0).

Судья: Румшас (Литва).

24 сентября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».