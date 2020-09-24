«Виктория» разгромила «Сеннерйюск» в Лиге Европы
20:59
Чешская «Виктория» крупно обыграла «Сеннерйюск» в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В четвертом отборочном раунде «Виктории» предстоит матч с победителем противостояния «Хапоэля» из Беэр-Шевы и «Мотеруэллом».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Виктория» (Чехия) — «Сеннерйюск» (Дания) — 3:0 (2:0)
Голы: Ондрашек, 35 — с пенальти (1:0). Ба Луа, 41 (2:0). Качер, 51 (3:0).
Судья: Румшас (Литва).
24 сентября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Ростова» и провал «Динамо»
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