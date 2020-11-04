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Виктор Гончаренко: «Не представляю, как вызов в сборную может отвлекать от игры»

20:26
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем Лиги Европы с «Фейеноордом» сказал, что вызов игроков в сборную России не будет отвлекать их от игры.

— Мы поздравили тех, кого вызвали в сборную России. Не представляю, как это может отвлекать от игры. Тем более, зная этих ребят, они всегда сосредоточены на следующей игре.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. (Наталья Юрина)

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