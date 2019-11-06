Виктор Гончаренко: «Дзагоев на матч с «Ференцварошем» вне заявки, с «Сочи» посмотрим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Ференцвароша».

— С командой приехал Алан Дзагоев. Есть ли хотя бы один процент, что он сыграет против «Ференцвароша»?

— Завтра он будет вне заявки, — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. — С «Сочи» посмотрим.

— Какие ошибки вынесли для себя из прошлого матча с «Ференцварошем»? Будут ли какие-то глобальные изменения?

— Надо говорить о неудачной серии в целом. Мы говорили, что надо почистить нашу игру. Когда проводишь много матчей, теряется внимание к деталям. Наша задача — восстановить те навыки, которые есть. Важно улучшить взаимодействие игроков в атаке и обороне, расположение по позициям.

— Учитывая, что в сборную вызван только один игрок ЦСКА, поможет ли это команде снять усталость? Или 10 дней — не такой большой срок для отдыха?

— У нас много игроков вызывается в разные сборные. Это не самая приятная составляющая, но мы понимаем, что есть календарь сборных, еврокубки, чемпионат. Если бы никого не вызвали, это стало бы хорошим подспорьем (улыбается).

Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Последний официальный матч хавбек провел 3 ноября 2018 года против «Динамо».

Матч между «Ференцварошем» и ЦСКА пройдет 7 ноября в Венгрии и начнется в 23:00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

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