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Видео из победной раздевалки «Краснодара» после матча с «Трабзонспором»

12:09
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Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в своем Twitter видео из раздевалки команды после победы над «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

Для «быков» эта победа стала первой в текущем розыгрыше ЛЕ. Команда занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы C.

Полуголая раздевалка «Краснодара» после победы над «Трабзонспором»

Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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