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Полуголая раздевалка «Краснодара» после победы над «Трабзонспором»

00:27

«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Трабзонспором» в групповом турнире Лиги Европы (2:0). В составе кубанцев отличились Маркус Берг на 49-й минуте и Тонни Вилена на 90+2.

Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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