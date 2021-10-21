«Вест Хэм» разгромил «Генк» в матче Лиги Европы

«Вест Хэм» в домашнем матче Лиги Европы разгромил «Генк» (3:0). Английская команда лидирует в группе H с 9 очками после 3 туров.

Лига Европы. 3-й тур. Группа H

«Вест Хэм» (Англия) — «Генк» (Бельгия) — 3:0 (1:0)

Голы: Доусон, 45 (1:0). Диоп, 57 (2:0). Боуэн, 59 (3:0).

«Вест Хэм»: Ареола, Доусон, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Диоп, Джонсон, Лансини (Честерс, 89), Влашич (Пабло Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 68), Ярмоленко, Боуэн (Бенрама, 83).

«Генк»: Вандервордт, Лукуми, Артеага, Пресиадо, Куэста (Садик, 46), Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 84), Бонгонда (Ндайишимий, 73), Онуачу (Угбо, 74), Ито (Ойен, 83).

Судья: Румшас (Литва).

21 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».