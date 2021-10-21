Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» оскорбления украинского комментатора в адрес России в начале эфира матча «Спартака» и «Лестера».

«Надо понимать, что когда великие сражаются, мелкие квакают и комментируют, пытаются высказать свое мнение. Комментатор он на то и есть, чтобы высказывать свою позицию, но ни один великий представитель этой профессии до такого не опустится. К сожалению, мы теперь узнали, что на Украине есть и хреновые комментаторы. Наверное, будет комментировать третью харьковскую лигу», — сказал Милонов в интервью корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

Также Милонов высказался о восприятии спортивных достижений украинцев в России.

«А мы не такие, мы искренне радуемся, когда украинские парни встречаются с западными клубами, желаем им победы. Надеюсь, что наши сборные по футболу проведут товарищеский матч по футболу в межсезонье. Мелкие дурно пахнующие хорьки нам ничего не испортят. Он сам к спорту имеет косвенное отношение. И это плохо, что они пытаются постоянно в спорт привязать политику. Да, у нас разные позиции, но в спорте это никак нельзя инкорпорировать. Искренне рад, что на Украине большинство людей не такие кретины, как этот, а совершенно нормальные люди», — добавил Милонов.

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире пожелал московскому «Спартаку» поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4), а также назвал Россию «страной-агрессором» и «страной-оккупантом».