"Ваши горячие сердца – самое ценное". "Краснодар" поблагодарил болельщиков после матча с "Валенсией"

Официальный Твиттер "Краснодара" выразил благодарность болельщикам, которые поддерживали "быков" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией" (1:1).
– Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперед все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца – самое ценное, что есть у нас! Мы постараемся радовать вас в каждом матче! – написал "Краснодар".
"Краснодар" установил рекорд посещаемости
Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперёд все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца - самое ценное, что есть у нас! 🖤💚– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.
Мы постараемся радовать вас в каждом матче! 🤜🤛#КраснодарВаленсия #ЛЕ pic.twitter.com/Mx3zV1JVCD
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