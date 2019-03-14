"Ваши горячие сердца – самое ценное". "Краснодар" поблагодарил болельщиков после матча с "Валенсией"

Официальный Твиттер "Краснодара" выразил благодарность болельщикам, которые поддерживали "быков" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией" (1:1).

– Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперед все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца – самое ценное, что есть у нас! Мы постараемся радовать вас в каждом матче! – написал "Краснодар".

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