"Краснодар" установил рекорд посещаемости

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией" присутствовало 35074 зрителя, что является рекордом посещаемости для "быков". Игра проходит на стадионе "Арена Краснодар".

35 074 болельщика – это абсолютный аншлаг и рекорд арены. Достижение стало возможно в том числе и благодаря реконструкции, которая позволила слегка увеличить вместимость стадиона. До этого рекорд был установлен на встрече с "Байером" (0:0) – 34 827 болельщиков. (Алексей Мороз)

"Краснодар" – "Валенсия": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 20.55 (мск).

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