Валуев прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
13:21
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу «Спартака» над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» — молодцы! — приводит слова Валуева «Чемпионат». — Чем больше российских клубов выходит в плей-офф, тем лучше. Выступили за Россию — молодцы. Все хорошо, держать разбег».
По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы. Также в плей-офф турнира выступит «Зенит», который набрал пять очков на групповом этапе Лиги чемпионов и занял третью позицию в группе H.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4540511-valuev-otreagiroval-na-vyhod-spartaka-v-plej-off-ligi-evropy.html
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