Валуев прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу «Спартака» над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» — молодцы! — приводит слова Валуева «Чемпионат». — Чем больше российских клубов выходит в плей-офф, тем лучше. Выступили за Россию — молодцы. Все хорошо, держать разбег».

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы. Также в плей-офф турнира выступит «Зенит», который набрал пять очков на групповом этапе Лиги чемпионов и занял третью позицию в группе H.