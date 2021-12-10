Джикия о пенальти в матче с «Легией»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть потом ему переведут»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Похоже ли это на сказку? Если вы так считаете, то да. Эмоции после пенальти? Сейчас можно говорить, что угодно, но Селихов не даст соврать — я ему сказал, что он возьмет удар. Спасибо огромное ему. За что был пенальти? За фол нашего авантюриста Самюэля Жиго. Вот так отвечу, пусть посмотрит, пусть ему переведут.



Мало кто, наверное, представлял, что мы закончим групповой этап на первом месте. Понятное дело, если бы кто-то сказал мне об этом до первого тура, то я не знаю, как бы отреагировал, но это наша работа. Мы все хотели этого, мы все об этом мечтали. То, что это получилось — огромное счастье для всех нас и для всех наших фанатов. Хоть на матче с «Легией» их было намного меньше, чем местных болельщиков, но поддерживали они не слабее.



Давно таких эмоций не было. Надеюсь, что мы позволим себе немного отметить, но с пятницы уже будем готовиться к заключительной игре, где будет важно заработать 3 очка и уйти с европейским настроением на долгую паузу, во время которой мы, конечно, подготовимся и продолжим исправлять ситуацию в сезоне», — сказал в интервью клубной пресс-службе Джикия.

Благодаря победе над «Легией» «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.