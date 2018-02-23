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23 февраля 2018, 19:25

В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков

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УЕФА открыл дело против "Спартака" за поведение фанатов перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1), сообщает Mundo Deportivo. УЕФА запросил отчет от делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов.

Отмечается, что наказание москвичам варьируется от крупного штрафа до исключения из еврокубков. Издание также утверждает, что болельщикам красно-белых, скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков. "Атлетику", в свою очередь, максимум грозит только штраф, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.

Добавим, что тот факт, что беспорядки произошли за пределами стадиона, не мешает УЕФА их рассматривать. В соответствии с изменениями в законодательстве УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.

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Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Спартак (Москва)
УЕФА
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