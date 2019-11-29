Унаи Эмери: «Арсенал» заслуживал большего в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после поражений от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2) отметил, что не думает о возможном увольнении. По его словам, сейчас у него мысли только об игре.

— У нас есть последний матч, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы, — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. — Сегодня мы создали хорошие моменты в первом тайме, много возможностей забить. Мы потеряли контроль над игрой на 15 минут второго тайма, и «Айнтрахт» забил два гола. Пытались вернуться после пропущенных мячей, но не достаточно давили. Болельщики были злы и разочарованы тем, что мы проигрывали. Думаем, что заслуживали большего, но не сделали достаточно, чтобы выиграть. Сейчас я думаю только об этом матче.

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