17:59 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело по итогам матча "Фенербахче" - "Зенит"

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УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0). Стамбульские болельщики обвиняются в блокировании лестничных проходов, поклонники "Зенита" - в использовании пиротехники и бросании предметов.

Инциденты будут рассмотрены контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА 28 февраля.

Ответный матч "Зенит" - "Фенербахче" состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Фенербахче - Зенит

 

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