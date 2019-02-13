УЕФА открыл дело по итогам матча "Фенербахче" - "Зенит"

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0). Стамбульские болельщики обвиняются в блокировании лестничных проходов, поклонники "Зенита" - в использовании пиротехники и бросании предметов.

Инциденты будут рассмотрены контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА 28 февраля.

Ответный матч "Зенит" - "Фенербахче" состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.