«Тренерский штаб ЦСКА спрашивал о сопернике». Бистрович — о знакомстве с игроками «Динамо» Загреб
13:38
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о знакомстве с игроками и тренерским штабом предстоящего соперника по групповому турниру Лиги Европы, загребского «Динамо».
— Состав «Динамо»? Один раз играл против них. Но долгое время смотрел на них в еврокубках. Там играют мои друзья из сборной. Я хорошо знаю, как они действуют в атаке и обороне. Были вопросы из тренерского штаба от них. Думаю, мы будем очень хорошо готовы к матчу. (Наталья Юрина)
ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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