Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о знакомстве с игроками и тренерским штабом предстоящего соперника по групповому турниру Лиги Европы, загребского «Динамо».

— Состав «Динамо»? Один раз играл против них. Но долгое время смотрел на них в еврокубках. Там играют мои друзья из сборной. Я хорошо знаю, как они действуют в атаке и обороне. Были вопросы из тренерского штаба от них. Думаю, мы будем очень хорошо готовы к матчу. (Наталья Юрина)

ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).