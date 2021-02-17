Тренер загребского «Динамо» — о «Краснодаре»: «Хотели повторить опыт игры с российским клубом»
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.
— Мы с большим уважением относимся к «Краснодару», — отметил Мамич. — Авторитетная и хорошая команда. Для нас это будет очень важный матч.
— Возможно ли победу над «Краснодаром» поменять на такую же против «Арсенала»?
— То было другое соревнование. Сейчас концентрируемся на игре с «Краснодаром». Кто не хочет победить?
— Насколько вас пугает погода в Краснодаре?
— Мы не можем размышлять о том, на что не можем повлиять.
— Вы действительно еще до жеребьевки были уверены, что в соперники вам достанется «Краснодар» и хотели сыграть с российским клубом? Почему?
— Не можем сказать, чтобы мы хотели именно «Краснодар». Но у нас уже был в этом сезоне опыт игры с российским клубом (ЦСКА — Прим. «СЭ»), и мы хотели бы этот опыт повторить.
(Екатерина Потапова)
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю