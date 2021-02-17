Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.

— Мы с большим уважением относимся к «Краснодару», — отметил Мамич. — Авторитетная и хорошая команда. Для нас это будет очень важный матч.

— Возможно ли победу над «Краснодаром» поменять на такую же против «Арсенала»?

— То было другое соревнование. Сейчас концентрируемся на игре с «Краснодаром». Кто не хочет победить?

— Насколько вас пугает погода в Краснодаре?

— Мы не можем размышлять о том, на что не можем повлиять.

— Вы действительно еще до жеребьевки были уверены, что в соперники вам достанется «Краснодар» и хотели сыграть с российским клубом? Почему?

— Не можем сказать, чтобы мы хотели именно «Краснодар». Но у нас уже был в этом сезоне опыт игры с российским клубом (ЦСКА — Прим. «СЭ»), и мы хотели бы этот опыт повторить.

(Екатерина Потапова)