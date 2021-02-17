Футболист загребского «Динамо» назвал «Краснодар» сильнейшим клубом в России

Полузащитник загребского «Динамо» Мирослав Оршич перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.

— Мы ожидаем тяжелой игры, — отметил Оршич. — Противник играл в Лиге чемпионов, занял в группе третье место. Мы рассчитываем на положительный результат.

— Не пугает тяжелая погода?

— Будет тяжело, но команда привыкнет к таким условиям.

— Что вы знали о «Краснодаре» до того, как он достался вам в соперники? Какие сильные качества можете выделить?

— Мы знаем «Краснодар», как наиболее сильный клуб в России. Место в чемпионате не соответствует уровню. Надеюсь, для нас все будет хорошо завтра.

(Екатерина Потапова)

«Краснодар» занимает седьмое место с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.