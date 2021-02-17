Тренер «Шахтера» Каштру считает «Маккаби» сложным соперником

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с «Маккаби» (Тель-Авив) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Абсолютно все наши соперники в еврокубках очень сложны и хорошо организованны, — цитирует тренера официальный сайт клуба 17 февраля. — «Маккаби» не уходит далеко от этого. Это команда, которая проводит свои атаки с большим терпением, стараясь держать мяч, доминировать, не принимает необдуманных решений, качественно завершает атаки. Как и все еврокубковые оппоненты, это сложный клуб. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы достойно себя показать».

Матч «Маккаби» — «Шахтер» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.