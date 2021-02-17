Гаттузо заявил, что «Наполи» попал в чрезвычайную ситуацию перед матчем с «Гранадой»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гранады». В этой игре неаполитанцам не смогут помочь девять игроков основного состава, в связи с чем тренерский штаб взял в Испанию шесть футболистов молодежной команды.

«Это чрезвычайная ситуация, и мы знаем это, — цитирует тренера Football Italia 17 февраля. — Мы здесь не в отпуске, но у нас есть все, чтобы показать отличную игру. «Гранада» — нетипичная испанская команда, она играет в очень вертикальный футбол, сразу переходит к делу в быстрых атаках. Мы должны превзойти их благодаря характеру, физике и мастерству, так как «Гранада» заслуживает уважения».

Матч «Гранада» — «Наполи» состоится 18 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.