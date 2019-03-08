Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия приближается, России нужен провал "Бенфики"

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.

Оба российских клуба проиграли. В четверг "Зенит" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома потерпел поражение от "Вильярреала" (1:3), а "Краснодар" на выезде уступил "Валенсии" (1:2).

Россия идет на шестой строчке в таблице коэффициентов УЕФА. На седьмой находится Португалия.

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Португальские клубы на этой неделе выступили лучше российских. Если в четверг "Бенфика" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграла загребскому "Динамо" (0:1), то в среду "Порту" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов победил "Рому" (3:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал турнира.

Остаться на шестом месте очень важно – оно дает право заявить в Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона-2020/21 по три команды. Страна, которая финиширует по итогам сезона-2018/19 на седьмой строчке рейтинга УЕФА, получит право в сезоне-2020/21 делегировать в ЛЧ только два клуба, а в ЛЕ – три.

Сейчас суммарный коэффициент России (в расчет берутся пять последних сезонов) составляет 50,382 балла, а Португалии – 47,232.

Португалия теоретически может обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Вариант, при котором это произойдет быстрее всего: российские клубы проигрывают в ответных матчах, а португальские без очковых потерь доходят до полуфиналов ЛЧ и ЛЕ, а там берут еще хотя бы три очка (в рейтинге УЕФА за победу дается два очка, за ничью – одно).

Если же "Бенфика" не пройдет в 1/4 финала Лиги Европы, Россия гарантированно закончит сезон-2018/19 на шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 14 марта. (Илья Андреев)

Таблица коэффициентов УЕФА – здесь