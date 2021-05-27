Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Сульшер рассказал про обстановку в раздевалке «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Вильярреала»

02:01
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как игроки отреагировали на неудачу в финале Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, по пенальти — 10:11).

«В раздевалке тихо, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 27 мая. — Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта».

Благодаря этой победе в следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Монако» Головина не попал в групповой турнир ЛЧ и может сыграть со «Спартаком» в отборе
Как худеют Степаненко, Бабкина и Лолита — видео
СМИ: Ефремова привезли в Москву и разрешили вернуться домой
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры