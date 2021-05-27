Сульшер рассказал про обстановку в раздевалке «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Вильярреала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как игроки отреагировали на неудачу в финале Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, по пенальти — 10:11).

«В раздевалке тихо, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 27 мая. — Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта».

Благодаря этой победе в следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.