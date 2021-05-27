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Этьенн Капуэ признан лучшим игроком финала Лиги Европы

01:58
26 мая. &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - &quot;Вильярреал&quot; - 1:1. Этьенн Капуэ. Фото Twitter
26 мая. &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot; - &amp;quot;Вильярреал&amp;quot; - 1:1. Этьенн Капуэ. Фото Twitter
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Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Француз после финального свистка получил специальный приз. Хавбек отыграл всею встречу и был заменен на последних секундах дополнительного времени перед серией пенальти.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры