Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Француз после финального свистка получил специальный приз. Хавбек отыграл всею встречу и был заменен на последних секундах дополнительного времени перед серией пенальти.