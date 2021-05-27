Этьенн Капуэ признан лучшим игроком финала Лиги Европы
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Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капуэ признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Француз после финального свистка получил специальный приз. Хавбек отыграл всею встречу и был заменен на последних секундах дополнительного времени перед серией пенальти.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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