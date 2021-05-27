Полузащитник «Вильяреала» Франсис Коклен после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы отметил, что испанской команде пришлось непросто.

«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.

В конце концов победитель забирает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас", — цитирует пресс-служба УЕФА Коклена.