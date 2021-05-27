Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Это был сложный матч». Коклен — о финале Лиги Европы

02:03
Теги:

Полузащитник «Вильяреала» Франсис Коклен после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы отметил, что испанской команде пришлось непросто.

«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.

В конце концов победитель забирает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас", — цитирует пресс-служба УЕФА Коклена.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Монако» Головина не попал в групповой турнир ЛЧ и может сыграть со «Спартаком» в отборе
Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
Эмери — король! Он взял четвертый трофей в Лиге Европы в сумасшедшем матче
Сборная Казахстана нанесла Германии первое поражение на чемпионате мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры