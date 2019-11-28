Сульшер доволен игрой Лингарда в матче против «Астаны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Астаны» (1:2). Он отметил игру Джесси Лингарда, который забил единственный мяч его команды.

— Лингард провел хорошую игру и был примером для всех парней, — цитирует Сульшера Sports.kz. — Я доволен его игрой. Мы рады, что он вернулся в команду, ему 27 лет, он достаточно опытный игрок. Это последний матч домашний для «Астаны» и они приложили максимум усилий. Было много людей, они рады этому результату. В раздевалке слышно, что они празднуют этот успех. Хочу отметить Дмитрия Шомко с его левой ногой и пару центральных защитников. Я хочу поблагодарить Казахстан за хороший прием и поздравить с победой. Нет ли у меня желания пригласить Ненада Эрича (вратаря «Астаны» — Прим. «СЭ») в «МЮ»? У меня прямо сейчас есть трое отличных вратарей. Если бы он был моложе, то мы бы его пригласили, но ему уже за 30.