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Стали известны возможные соперники «Ростова» и «Динамо» по отбору Лиги Европы

14:14
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Стали известны возможные соперники «Ростова» и «Динамо» по 3-му отборочному раунду Лиги Европы.

В случае победы над тбилисским «Локомотивом» «Динамо» предстоит встретиться с победителем пары «Теута» — «Гранада».

«Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/"Железничар" (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан). Матч «Маккаби» Хайфа — «Железничар» состоится 9 сентября.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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