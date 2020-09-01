Стали известны возможные соперники «Ростова» и «Динамо» по отбору Лиги Европы

Стали известны возможные соперники «Ростова» и «Динамо» по 3-му отборочному раунду Лиги Европы.

В случае победы над тбилисским «Локомотивом» «Динамо» предстоит встретиться с победителем пары «Теута» — «Гранада».

«Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/"Железничар" (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан). Матч «Маккаби» Хайфа — «Железничар» состоится 9 сентября.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.