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Спортивный директор «Айнтрахта»: «Заслужили победу над «Арсеналом»

05:12
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Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич после победы над «Арсеналом» в матче Лиги Европы (2:1) отметил работу главного тренера команды в перерыве.

— Мы были слабее в первом тайме, и «Арсенал» нас превосходил, — цитирует пресс-служба УЕФА Бобича. — Слова главного тренера в перерыва вызвали реакцию у игроков. После этого они были намного активнее и заслужили эту победу — они объединились и забили классные голы.

Арсенал — Айнтрахт Ф

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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