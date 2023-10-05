«Аталанта» без Миранчука обыграла «Спортинг»

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«Аталанта» на выезде одержала победу над «Спортингом» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:1.

Счет на 33-й минуте открыл Джорджио Скальвини. 10 минут спустя преимущество бергамасков удвоил Маттео Руджери.

На 76-й минуте отставание хозяев сократил Виктор Дьекереш, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

В параллельном матче «Штурм» обыграл польский «Ракув» — 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил Вильям Бевинг.

«Аталанта» с 6 очками возглавила группу D. «Спортинг» (3 очка) идет на втором месте. «Штурм» (3) занимает третью строчку, а «Ракув» (0) замыкает квартет.