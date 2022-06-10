Робсон рассказал, как отнесся к исключению «Спартака» из Лиги Европы

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал, как отнесся к тому, что клуб исключили из Лиги Европы.

— Как вы отнеслись к тому, что «Спартак» исключили из плей-офф Лиги Европы в этом году?

— Решение УЕФА нужно уважать, каким бы оно ни было. «Спартаку» нужно сконцентрироваться на своей игре. Команде нужно продолжать усердно работать и ждать своего шанса!

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом», однако клуб отстранили от участия.