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Робсон рассказал, как отнесся к исключению «Спартака» из Лиги Европы

Антон Иванов
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал, как отнесся к тому, что клуб исключили из Лиги Европы.

— Как вы отнеслись к тому, что «Спартак» исключили из плей-офф Лиги Европы в этом году?

— Решение УЕФА нужно уважать, каким бы оно ни было. «Спартаку» нужно сконцентрироваться на своей игре. Команде нужно продолжать усердно работать и ждать своего шанса!

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом», однако клуб отстранили от участия.

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ФК Спартак (Москва)
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