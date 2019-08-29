«Спартак» подпишет чеха Крала, несмотря на вылет из Лиги Европы

По информации «СЭ», «Спартак» в ближайшее время подпишет полузащитника «Славии» Алекса Крала. Руководство красно-белых приняло решение заключить контракт с 21-летним чехом вне зависимости от исхода отбора в Лигу Европы. Российский клуб заплатит за опорника 11,5 миллиона евро.

В четверг «Спартак» второй раз проиграл «Браге» (1:2) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы и не вышел в групповой турнир.

Источник: переход Крала в «Спартак» станет вторым по сумме в истории Чехии