«Спартак» на «Открытие Арене» в ответном матче 4-го отоборочного раунда Лиги Европы сыграет с «Брагой».

В первой встрече в Португалии красно-белые уступили с минимальным счетом 0:1.

Предматчевый разогрев для вас проведет обозреватель «СЭ» Сергей Егоров.

Вас ждут включения наших журналистов со спартаковского стадиона и самая оперативная информация в лайв-режиме.