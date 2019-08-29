«Спартак» — «Брага»: ответный матч, видеоонлайн
19:00
«Спартак» на «Открытие Арене» в ответном матче 4-го отоборочного раунда Лиги Европы сыграет с «Брагой».
В первой встрече в Португалии красно-белые уступили с минимальным счетом 0:1.
Предматчевый разогрев для вас проведет обозреватель «СЭ» Сергей Егоров.
Вас ждут включения наших журналистов со спартаковского стадиона и самая оперативная информация в лайв-режиме.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»