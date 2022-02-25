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Сегодня, 04:07

«Перед матчем чувствовался «фактор Марадоны». Спаллетти — о поражении от «Барселоны»

Спаллетти прокомментировал поражение «Наполи» от «Барселоны»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы хотели показать свой лучший футбол.

«Болельщиков своих мы в массе разочаровали. Перед матчем наблюдался большой ажиотаж, чувствовался «фактор Марадоны», что было здорово. Мы хотели показать свой лучший футбол в такой ситуации, но, к сожалению, сделать этого не смогли», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033373--napoli-vs-barcelona/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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