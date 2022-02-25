Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы хотели показать свой лучший футбол.

«Болельщиков своих мы в массе разочаровали. Перед матчем наблюдался большой ажиотаж, чувствовался «фактор Марадоны», что было здорово. Мы хотели показать свой лучший футбол в такой ситуации, но, к сожалению, сделать этого не смогли», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.