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Соперником «Краснодара» в Лиге Европы стало загребское «Динамо»

15:26
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Соперником «Краснодара» по стадии 1/16 финала Лиги Европы стало «Динамо» (Загреб). Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Загребское «Динамо» было соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0, во втором ЦСКА проиграл со счетом 1:3.

«Краснодар» занял третье место в своей группе Лиги чемпионов и остался единственным российским клубом в еврокубках. При жеребьевке плей-офф Лиги Европы он попал в список «несеянных» команд.

Напомним, что «Краснодар» не мог встретиться с донецким «Шахтером» — УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

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