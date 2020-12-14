В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В ней участвовали 12 победителей групп Лиги Европы, 12 клубов, занявших вторые места, и 8 клубов, которые финишировали третьими в группах Лиги чемпионов.

«Краснодар» попал в число «несеянных» команд. Соперником российского клуба стало «Динамо» из Загреба.

Лиги Европы

Жеребьевка

1/16 финала

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Динамо» Киев (Украина) — «Брюгге» (Бельгия)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)

«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Шахтер» (Украина)

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия)

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Голландия)

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Стартовые матчи в каждой из пар состоятся на поле команд, указанных первыми.

Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.