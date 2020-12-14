«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» — «Арсенал». Результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В ней участвовали 12 победителей групп Лиги Европы, 12 клубов, занявших вторые места, и 8 клубов, которые финишировали третьими в группах Лиги чемпионов.
«Краснодар» попал в число «несеянных» команд. Соперником российского клуба стало «Динамо» из Загреба.
Лиги Европы
Жеребьевка
1/16 финала
«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Динамо» Киев (Украина) — «Брюгге» (Бельгия)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)
«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)
«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)
«Краснодар» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)
«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)
«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Шахтер» (Украина)
«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия)
«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Голландия)
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Стартовые матчи в каждой из пар состоятся на поле команд, указанных первыми.
Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.
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