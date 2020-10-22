Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков дал прогноз на матч ЦСКА в Лиге Европы

Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился ожиданиями от матча армейцев с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

— Очень хочется, чтобы ребята выиграли, удачно стартонули, — сказал Жуков «СЭ». — Будем верить и надеяться. Я уже давно ничего не загадываю. Когда мы Игорем после игр общаемся, мы радуемся всему, каждой мелочи. Хочется выигрывать, но есть много факторов, которые нам всегда мешают — то составы, то состояние, то тренировки. Лукавить не буду — хочу, чтобы ЦСКА выиграл. Но учитывая проблемы в обороне, могут и пропустить. Победить 2:1 было бы здорово.

— Тяжело сегодня будет Акинфееву без Карпова, Набабкина, Фернандеса?

— Поверьте мне, ему и с ними тяжело (смеется). Мне не нравится, что вратарь — мерило счета. Это если бы я на сцене пел прекрасно, а музыканты стучали бы мимо, играли ужасно, все бы фонило — все сказали бы, что концерт плохой, у Жукова все плохо. Тут так же. Если проигрыш, то виноват Акинфеев. Команда выиграла, значит молодец тот, кто забил. А на Игоре как на капитане, много держится, и он с этим справляется много лет. Я искренне рад за него. Горжусь тем, что у ЦСКА и у нашей страны такой вратарь.

— Где он берет мотивацию столько лет?

— Игорь — футболист старой школы, когда на кону стоял спорт, а не деньги, слава, контракты. Игорь остался верен одной команде, он мог играть в любом топ-клубе мира. И эта любовь к спорту, спортивное воспитание и позволяет ему оставаться Игорем Акинфеевым. Он уже легенда для нашей страны. Его мотивация — выходить и делать свою любимую работу, выйти и показать, что он Игорь, тот самый Игорь (Константин Колмаков).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.