Скоулз: «Ничья с «МЮ» — это отличный результат для «Севильи»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это отличный результат для «Севильи». Второй тайм «Манчестер Юнайтед» вел очень спокойно, они ничего особо не создавали. У «Юнайтед» все еще достаточно шансов, но выход в полуфинал будет трудным.

От второго тайма остались странные ощущения. Не знаю, были ли игроки «МЮ» слишком самоуверенными. Когда смотрели первый тайм, «Юнайтед» играл хорошо. Можно было подумать, что судьба путевки в полуфинал решится уже сегодня. Эн-Несири был настоящей бедой для «МЮ», когда вышел на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.