Забитцер — о ничьей с «Севильей»: «Очень расстроен. Нельзя так пропускать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Трудно подобрать слова. Мы должны были их обыграть. У нас были шансы. Мы не можем пропускать такие голы. Два глупых гола, и это не то, чего мы хотели. Очень расстроен. Нельзя так пропускать. Нужно концентрироваться на игре до конца. Ведя 2:0 дома, нужно доводить дело до конца», — приводит слова Забитцера utdreport.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.