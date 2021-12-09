«Штурм» и «Монако» назвали стартовые составы на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет в стартовом составе.

«Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Станкович, Любич, Саркария, Ньянгбо, Прасс, Янчер.

«Монако»: Маецки, Агилар, Павлович, Матсима, Кайю Энрике, Головин, Тшуамени, Матазо, Изидор, Бен Йеддер, Фолланд.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.