«Штурм» — «Монако»: Головин в стартовом составе
19:53
«Штурм» и «Монако» назвали стартовые составы на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет в стартовом составе.
«Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Станкович, Любич, Саркария, Ньянгбо, Прасс, Янчер.
«Монако»: Маецки, Агилар, Павлович, Матсима, Кайю Энрике, Головин, Тшуамени, Матазо, Изидор, Бен Йеддер, Фолланд.
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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