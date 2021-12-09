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«Штурм» — «Монако»: Головин в стартовом составе

19:53
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«Штурм» и «Монако» назвали стартовые составы на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы. Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет в стартовом составе.

«Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Станкович, Любич, Саркария, Ньянгбо, Прасс, Янчер.

«Монако»: Маецки, Агилар, Павлович, Матсима, Кайю Энрике, Головин, Тшуамени, Матазо, Изидор, Бен Йеддер, Фолланд.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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