Шейдаев считает, что Мхитарян не хочет играть в финале Лиги Европы

Нападающий "Крыльев Советов" и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал отказ полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна приезжать в Баку на финальный матч Лиги Европы. В решающем матче "канониры" сыграют с "Челси".

– Мне без разницы, едет он или нет, – цитирует Шейдаева Azerisport. – Это его личные проблемы. Может, он просто не хочет играть. Я думаю, зрители ничего не потеряют от его отсутствия.

Фаворит? Я уже не раз говорил о своем предпочтении в пользу "Арсенала". Мне с детства нравится эта команда. Думаю, они и выиграют. Жаль, конечно, пропускать такой матч. Мне хотелось бы его посмотреть. Но ничего уже тут не поделать, нам надо свои задачи решать.